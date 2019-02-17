رئيس الدستورية العليا: حصار الإخوان للمحكمة ذكرى "سيئة".. والقضاء سند للحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم وحسن مرسي:

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن حصار جماعة الإخوان المسلمين للمحكمة الدستورية عام 2012، ذكرى "صعبة وسيئة للقضاة إلا أنها لم تؤثر فينا".

وأضاف جبالي في لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أمس السبت، أن تلك الواقعة كانت نقطة فارقة في تاريخ القضاء المصري، مشددًا على ضرورة احترام أحكام المحكمة الدستوريا العليا.

وتابع: "أصدرنا أحكامًا عديدة في عهود مختلفة ضد الحكومة ولم يحدث مثل ذلك، ولا يمكن وأن نرى أي رد فعل من رئيس الدولة والسلطات المختلفة على أي حكم تصدره المحاكم الدستورية والعليا في الدول المتقدمة".

وأضاف أن أحكام القضاء المصري تقابل بالإشادة ولا يستطيع أحد انتقاد أحكامنا، مؤكدًا أن "القضاء في النهاية سند للحاكم حتى لو أصدر حكمًا ضده، لأنه يصبح أمام الدول الأخرى أن لديه قضاء مستقل".

وفي شهر ديسمبر من عام 2012، حاصر الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك للضغط من أجل عدم القضاء ببطلان انتخابات مجلس الشورى وتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.