رئيس الدستورية العليا: ننظر 500 قضية سنويًا.. ونفصل في تناقض الأحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن تبحث بصفة في مدى دستورية القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية العامة من رؤساء الأجهزة في الدولة من خلال الدعاوى التي ترفع إليها.

وأضاف جبالي في حواره مع فضائية "اكسترا نيوز" مساء أمس السبت، أن "المحكمة مختصة أيضًا بفض التنازع والتناقض بين الأحكام النهائية من جهات القضاء الأخرى، ونعيد التوازن في الحفاظ على الدستور".

ولفت إلى أن عدد الطعون التي تنظرها المحكمة 500 قضية سنويًا، مشيرًا إلى أن أحدث إحصائية للطعون التي أقيمت أمام المحكمة 9 آلاف قضية منذ إنشائها تم الفصل في 85% من تلك الطعون، وتلك النسبة لا تصل إليها أي محكمة في العالم أجمع.

وأضاف أن عدد القضايا التي أصدرت فيها أحكام ضد الدولة أو الحكومة تتفوق على الدعاوى التي تقام من المواطنين، متابعًا: "الحكومة لا تتضايق من ذلك الرفض لأن المحكمة الدستورية إحدى مؤسسات الدولة".