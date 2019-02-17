أسماء تطلب الخلع من سائق الميكروباص: "بخيل ومش عايز يعمل عيد ميلاد لابنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فاطمة عادل:

أقامت "أسماء.ي"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع "ع.س"، مبررة طلبها: "ابني عنده 3 سنوات كل ما أفكر اعمل عيد ميلاده، جوزي بيتخانق معانا ويمشي، بخيل ومش عايز يحتفل بيه، ولا يدفع مصاريف الحضانة".

قالت مُقيمة الدعوى رقم 4326 لسنة 2018: "تزوجت من سائق ميكروباص تقليديًا، عن طريق أحد الأقارب الموجودين معه بنفس العمل، وعشنا حياة سعيدة ورزقنا الله بطفلي الوحيد سليم، وتغير زوجي بعدها بالنسبة للمصاريف، وشعرت وقتها بمرورنا بأزمة مالية شديدة، لكني علمت بعدها بأنه يخفي المال ويتظاهر بعدم وجوده بسبب بخله".

وأضافت صاحبة الـ29 سنة، أنها لم تشغل بالها بتصرفات زوجها، رغبة منها في تربية طفلها وجعله لا ينظر لأحد ولا يشعر بالغيرة من شخص أخر، موضحة أنها كلما طالبت زوجها بعمل عيد ميلاد لطفلهما، يتشاجر معها ويترك المنزل هاربًا لمدة أسبوع بمنزل أسرته، ويعود بعدها وكأن شيء لم يحدث -على حد تعبيرها-.

وقالت الزوجة، إن طفلها عندما بلغ 3 سنوات، طلب منها مرات عدة بالاحتفال بعيد ميلاده ودخوله الحضانة، لذلك طالبت والده بضرورة الاحتفال بعيد ميلاد طفلهما، لكنه كرر رفضه وترك المنزل، وعند عودته لم يجدها في المنزل "روحت بيت بابا وصممت على الطلاق".

لم تفكر "أسماء" في العودة لزوجها مرة أخرى، لتتمكن من تربية نجلها بعيدًا عن بخل والده، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة، ورفعت دعوى خلع ضده، مازالت الدعوى منظورة حتى الآن.