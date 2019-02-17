شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى: استمرار نشاط حملة الكشف المبكر عن أورام الثدى بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة التأمين الصحى استمرار نشاط حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بين منتفعات الهيئة، على أن يتم صرف العلاج بالمجان، مضيفة أن عمليات الكشف مستمرة طوال أيام الأسبوع بالمستشفيات.

وقال مصدر مسئول بهيئة التأمين الصحى لـ"الخليج 365"، أنه تم توفير كميات من الأدوية المتعلقة بعلاج سرطان الثدى وفق أحدث البروتوكولات العالمية، مضيفا أن المرحلة الثانية ستبدأ قريباً فى عدد آخر من المحافظات .

وذكر المصدر، أن هناك تيسير فى الفحص الظاهرى والمعملى للمنتفعات لمنع التزاحم، وتابع المصدر : أن الخدمة متوفرة بموجب بطاقات وكارنيهات التأمين الصحى .