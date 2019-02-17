شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة المصوغات بأسيوط: أسر الصعيد بدأت تقليل قيمة "الشبكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيهاب مختار، رئيس شعبة المصوغات بالغرفة التجارية بمحافظة أسيوط، إن أسعار الذهب مرتبطة كليًا وجزئيًا بالدولار والبورصة العالمية، والتى يتم تحديثها كل ساعة.

وأشار مختار، لـ"الخليج 365"، إلى أن بالنسبة لتجار الذهب والمصوغات بشكل عام ملتزمون بالسعر العالمى، ولكن قد يتم التفاوت فى نسبة المصنعية من قطعة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر بأسعارها المختلفة.

وأضاف رئيس شعبة المصوغات، أن الأسر فى الصعيد بوجه خاص بدأت تتفهم وتتعاون فى أمر "الشبكة"، فكان من المعتاد أن يتم شراؤها بالجرامات من 150 إلى 200 جرام، ولكن مع ارتفاع سعر الجرام المرتبط بالدولار بدأوا فى التيسير والتعاون فى شراء الذهب بالقيمة المالية بغض النظر عن الوزن.

أما من ناحية التجار، فيقع على عاتقهم التهاون فى قيمة المصنعية من أجل تخفيف العبء عن الأسر والشباب المقبل على الزواج، ولكن لا ننكر تأثر الحالة التجارية لسوق الذهب بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة.

ووجه رئيس شعبة المصوغات، رسالة إلى الأسر بأن الذهب زينة وخزينة للعروسين فى المستقبل، والملاذ الآمن للإدخار، ومنذ القدم وقيمة الذهب فى زيادة دائمة ولا تتأثر، ويفضل المواطنون شراء السبائك الذهبية لإدخار أموالهم أفضل من الدولار والعملات بشكل عام، فالعملات تقل قيمتها على المدى البعيد أما الذهب ففى ارتفاع دائم.



رئيس شعبة المصوغات بأسيوط