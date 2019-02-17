"دورات للقضاة الأفارقة".. "الجبالي" يشكر السيسي لرعايته مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

وجه المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لمساهمته ورعايته الكبيرة لإنجاح المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية منذ اليوم الأول لخروج هذه الفكرة للنور.

وقال جبالي ، في مقابلة مع قناة (إكسترا نيوز) الليلة ، إن جميع المسؤولين قدموا العون الكبير لإنجاح هذا المؤتمر، موجها الشكر للجميع على الدور الكبير والرائد لإتمام المؤتمر وخروجه بشكل مشرف لمصر وتاريخها القضائي.

وأضاف أن التعاون الإفريقي على المستوى القضائي له أهمية الكبيرة لأنه يضع الأسس العامة للحقوق والواجبات، مؤكدا أنه تجمع أفريقي علمى على أعلى مستوى قضائي في القارة السمراء.

ولفت إلى أن الدورة الحالية للمؤتمر تتناول تبادل الخبرات مع المحاكم الدستورية، وعرض المشاكل المختلفة في كل دولة وتبادل المعارف والخبرات، وكذلك التركيز على القضايا المتعلقة بالإرهاب والبيئة والأطفال وغيرها من القضايا التي تهم المواطن.

وأشاد بإطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية، والتي تستهدف تبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.

وأكد أن الأفضل الكبيرة لهذه الشبكة يعود للاستجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن الاستفادة ستكون جماعية بين القضاء الدستوري الإفريقي عبر التعاون مع المحكمة الدستورية المصرية ، لافتا إلى أنه ستكون هناك لقاءات مباشرة عبر هذا الموقع بين القضاة كافة في الدول الإفريقية.

وأكد أن القارة الإفريقية هي الظهير الجغرافي والسياسي لمصر ولايمكن الانفصال عنها لأننا جزء منها، لافتا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي سينعكس إيجابيا على تنمية الحوار على المستوى القضائي الدستوري.

وكشف أنه سيتم في القريب العاجل، وعبر الاتصالات بحكم رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، تنظيم دورات تدريبية للقضاة الأفارقة، مؤكدا الانفتاح على التعاون بين مصر والقضاء الأفريقي كافة.

وانطلقت صباح اليوم السبت فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بمقر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، ومشاركة وفود 45 دولة يمثلون المحاكم الدستورية والعليا بالدول الأفريقية، وكذلك عدد من الجمعيات الدستورية بالقارة السمراء.

وشارك في الافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، الدكتور عمر مروان وزير الدولة لشئون مجلس النواب، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والوفود القضائية ورؤساء المحاكم والهيئات القضائية المختلفة، وأعضاء بمجلس النواب.

ويقام المؤتمر، الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل تقوية والتأكيد على التعاون مع دول القارة الأفريقية، ودعم التعاون بين المحاكم العليا والدستورية والمجالس الدستورية والمحاكم العليا مثل النقض والإدارية العليا بالقارة الأفريقية.

يذكر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها، التعاون القضائي، التقاليد القضائية، حماية حقوق الإنسان، دور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب ومواجهة الفساد ، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.​