نواب عن حادث سيناء: الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة

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«فتوح»: وعي المصريين يدعم القوات المسلحة ضد الإرهاب.. «المسعود»: حادث سيناء يعكس قدرة الجيش على دحر الإرهاب.. «والي»: القوات المسلحة حاصرت الإرهاب في بؤرة ضيقة

اعتبر عدد من نواب البرلمان أن نجاح القوات المسلحة فى القضاء على 7 تكفيريين من العناصر الإرهابية، أثناء محاولة هذه العناصر مهاجمة أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، يعكس قدرة الجيش على دحر الإرهاب خلال الفترة الماضية. وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أعلن اليوم السبت، أن قوة الارتكاز الأمني قامت بالتصدى للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها، تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين، ونتيجة لإطلاق النيران استُشهِد ضابط وأصيب 14 آخرون من درجات أخرى.

وعي المصريين من جانبه، يقول اللواء مليجي فتوح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القضاء على 7 من التكفيرين أثناء مهاجمتهم لأحد الكمائن يؤكد أن القوات المسلحة على حق، ونجحت فى التصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة لاقتلاع جذورها من سيناء. وأوضح فتوح، فى تصريح لـ«التحرير» أن

وعي المصريين

من جانبه، يقول اللواء مليجي فتوح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن القضاء على 7 من التكفيرين أثناء مهاجمتهم لأحد الكمائن يؤكد أن القوات المسلحة على حق، ونجحت فى التصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة لاقتلاع جذورها من سيناء.

وأوضح فتوح، فى تصريح لـ«التحرير» أن مصر لديها جيش قوى وشرطة قوية يحققان نجاحات كبيرة في مواجهة تلك الجماعات الظلامية، لافتًا إلى أن فشل العمليات الإرهابية يثبت أن لدينا عيونا ساهرة تقف بكل قوة للتصدي لمثل هذه العناصر الإرهابية، ويؤكد أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وتابع: «الشعب المصري أصبح واعيا لكل ما يحدث فى المنطقة، ويساند ويدعم القوات المسلحة والشرطة ويقف خلفهما ضد الكيانات الإرهابية للقضاء عليها».

محاصرة الإرهاب

بينما، قال النائب هشام والي، عضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة استطاعت خلال الفترة الماضية القضاء على الإرهاب بشكل شبه كامل في سيناء، وذلك من خلال استراتيجية أمنية على أعلى مستوى تمكنت من حصر الإرهاب في بؤرة ضيقة.

وأضاف والي، أن حادث اليوم تأكيد لافتقاد الجماعة الإرهابية العناصر الكافية التي تمكنها من تنفيذ عملية على القوات، بجانب افتقادها العناصر المدربة والخبراء الذين كنا نشهدهم في عمليات سابقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تزامن العملية مع حضور الرئيس السيسي فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، يدل على أن هناك دولا معادية تستهدف التأثير على زيارة الرئيس، إلا أن فطنة ويقظة القوات المسلحة، تمكنت من صد الهجوم وتصفية العناصر الإرهابية. (إقرأ أيضا: المتحدث العسكري: القضاء على 8 إرهابيين وضبط آخرين)

افتقاد الخبرات أصبح واضح

فى حين قال النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، إن حادث استهداف كمين بسيناء، يعكس قدرة القوات المسلحة على دحر الإرهاب بشكل كبير في سيناء، حيث أظهر الحادث افتقاد الجماعات الإرهابية التي لا تزال موجودة، العناصر أو الخبرات الكافية لتنفيذ عملية إرهابية.

وأشار النائب، إلى أن القوات المسلحة استطاعت خلال الفترة الأخيرة، تنفيذ ضربات استباقية على أعلى مستوى، بما مكنها من منع وصول العناصر والمعدات إلى الإرهابيين بشمال سيناء، وهو ما أدى إلى انعدام الحوادث في الفترة الأخيرة.

وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أعلن اليوم، أن مجموعة من العناصر الإرهابية، هاجموا أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، حيث قامت قوة الارتكاز الأمني بالتصدى للعناصر الإرهابية، والاشتباك معها.

وتابع المتحدث العسكرى، أن القوات تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران، تم إصابة واستشهاد ضابط و14 درجات أخرى، وجارِ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بالمنطقة. (إقرأ أيضا: المتحدث العسكري: مقتل 7 تكفيريين.. واستشهاد ضابط)

وفي 2 فبراير الجاري، قال المتحدث العسكري، إن القوات الجوية استهدفت بؤرة إرهابية في الظهير الصحراوي غربي البلاد، ما أسفر عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة وضبط آخرين، وتدمير سيارة دفع رباعي ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة، بينما تمشط قوات مكافحة الإرهاب المنطقة.

وأضاف أن العملية تأتي استمرارا لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطني تفيد وجود الخلية الإرهابية بالظهير الصحراوي، وكانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد.