شكرا لقرائتكم خبر عن 479 سفينة عبرت قناة السويس بحمولة 32.9 مليون طن خلال 9 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ9 أيام الماضية، من الأربعاء قبل الماضى، وحتى الخميس الماضى، عبور 479 سفينة بالمجرى الملاحى لقناة السويس من الاتجاهين، بحمولة 32.9 مليون طن.

وأكد الفريق مُهاب مميش، إن قناة السويس تعزز ريادتها للطرق الملاحية حول العالم وتأكيد أنها القناة الأم عالميًا عبر مواصلة تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة في أعداد وحمولات السفن العابرة، مُستفيدة من مشروعات التطوير العملاقة التي حرصت على تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي حظى بدعم القيادة السياسية والتفاف شعبي باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التي تقود قاطرة التنمية لمصر.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس، عن عبور 75 سفينة قناة السويس يوم الأربعاء قبل الماضى بحمولة 5.8 مليون طن، وعبور 53 سفينة يوم الخميس قبل الماضى بحمولة 3.4 مليون طن، وعبرت 56 سفينة يوم الجمعة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم السبت 42 سفينة بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد، قناة السويس 56 سفينة بحمولة 3.7 مليون طن سفن.

فيما عبرت يوم الإثنين 44 سفينة بحمولة 3.1 مليون طن، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة بحمولة 3.5 مليون طن، وعبرت يوم الأربعاء 63 سفينة بحمولة 4.9 مليون طن، وعبرت الخميس الماضى 39 سفينة بحمولة 2 مليون طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناة خلال الـ9 أيام الماضية إلى 479 سفن بحمولة 32.9 مليون طن.