شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول عقد قران بلغة الإشارة.. اعرف القصة؟.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى محاولة من الأب لاكتمال فرحته بزفاف ابنته، أصر على ترجمة عقد القران بلغة الإشارة، مشيرا إلى ضرورة عدم ترك أبسط حقوق الصم والبكم، حيث يكون وكيلا للعروس.

انتشر خلال الساعات الماضية على السوشيال ميديا، "فيديو" لعقد قران بلغة الإشارة، حيث قامت الفتاة "العروس" بتلقين والدها الذى يعانى من الصمم صيغته أمام المعازيم.

ويظهر الفيديو الفتاة وهى تترجم لوالدها بلغة الإشارة، حيث يلقنها المأذون وتقوم بترجمته لوالدها.





ونشر محمد عبد الرازق، من محافظة دمياط، والد الفتاة "فيديو" بلغة الإشارة بعد عقد القران، وعلق قائلاً:" أى شخص أصم ميتنازلش عن حقوقه حتى لو أبسطها زى كتب كتابك أو كتب كتاب أحد من بناتك فأنت وكيل لهم ..عقبالكم جميعاً".





ولقى الفيديو تداولا واهتماما من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وعبروا عن سعادتهم بتلك المبادرة الرائعة، حيث أن الأب من الصم والبكم.