"التضامن" توقع برتوكولًا لإنشاء أول مستشفى عائم للطفل.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

توقع اليوم الأحد، الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع "روتاري مصر".

ويهدف البروتوكول، لتنفيذ أول مستشفى عائم للطفل والأم بالتزامن مع ما تنفذه الوزارة من أنشطة توعوية وبرامج الدعم الاقتصادي والاجتماعي بمحافظات صعيد مصر.

ويتم التنفيذ خلال الفترة من أول مارس وحتى 30 ابريل حيث تجوب المستشفى العائم محافظات صعيد مصر لترسو أسبوعيا بكل محافظة وعلى متنها عدد من العيادات المتخصصة والوحدات المساندة يقودها فريق طبي من الأطباء والاستشاريين وكوادر التمريض والدعم الفني للكشف الطبي وتقديم العلاج

وبالتوازي مع الأنشطة الطبية يضم المشروع عددا من البرامج التوعوية تشمل أسس التغذية السليمة مع التركيز على أنيميا نقص الحديد ومسببات السرطان وطرق الوقاية منالأمراض الفيروسية .

وتقدم المستشفى خدماتها الصحية والاجتماعية في ثماني محافظات وهي أسوان والأقصر وسوهاج وقنا وأسيوط والمنيا وبنى سويف والجيزة والتي تضم أكثر الأسر احتياجا