وزير قطاع الأعمال: بيع القومية للأسمنت جاء لعدم وجود "أمل" في إصلاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 :

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مديونيات الوزارة وصلت إلى 36 مليار جنيه.

وأضاف في لقاء له مع برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية mbc مصر، تقديم الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس السبت، "نعمل حاليًا على تطوير 47 شركة خاسرة، وبيع واحدة منهم وهي القومية للأسمنت".

وتابع الوزير، "قرار البيع الذي اتخذته الوزارة يأتي بعد دراسة والتأكد من أن الشركات لا تمتلك أي أمل في إصلاحها، بينما توجد خطط واضحة ومحددة لإصلاح الـ47 شركة الأخرى".

وأشار إلى المرحلة الأولى تبدأ بتطوير 26 شركة التي وصلت خسائرها إلى 90% من بينها الشركة القومية للأسمنت التي تم اتخاذ قرار ببيعها، بينما وضعت الوزارة خططًا واضحة لإصلاح وتطوير الـ25 شركة الأخرى.

وأكد توفيق، أن الوزارة وضعت يدها على 280 أصلًا غير مستغلًا بتلك الشركات ومعظمهم أراضي، مضيفًا أنه يمكن تطوير هذه الأصول وبيعها لتسديد المديونيات المتراكمة منذ سنوات، بالإضافة إلى تطوير المصانع.​