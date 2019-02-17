انت الان تتابع المترو: غدا آخر قطار من المرج القديمة سيتحرك 11 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه سيتم قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة الساعة 11 مساء، غدا الأحد فقط، على أن يتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل، وذلك بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة. كانت شركة مترو الأنفاق قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن نسبة الإنجاز بالأعمال الخاصة بتطوير محطة المرج الجديدة بلغت 90% من التطوير.
وتفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، مشروع تطوير محطة المرج الجديدة بالخط الأول للوقوف على الموقف النهائي للأعمال التي يتم تنفيذها. واستهل الفضالي جولته بالمرور على مشروع الازدواج بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة، للتأكد من إتمام الشركة المنفذة الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد. وتم
وتفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، مشروع تطوير محطة المرج الجديدة بالخط الأول للوقوف على الموقف النهائي للأعمال التي يتم تنفيذها.
واستهل الفضالي جولته بالمرور على مشروع الازدواج بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة، للتأكد من إتمام الشركة المنفذة الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد.
وتم الانتهاء من أعمال تركيب وضبط السكك الخاصة بنقل الحركة من المرج القديمة إلى المرج الجديدة والعكس، ويجرى حاليا استكمال باقي الأعمال، وتفقد الفضالي مشروع تطوير محطة المرج الجديدة وتحولها من محطة سطحية إلى محطة علوية انتهائية لتستوعب الكثافة الكبيرة من ركاب المترو، وتابع أعمال الأرصفة والتشطيبات بها ومبنى المحطة بالدورين الأرضي والأول واطمأن على سير العمل.(التفاصيل)
اقرأ أيضًا: تأخير تشغيل محطة المرج القديمة أيام الجمعة في ديسمبر
كانت هذه تفاصيل خبر المترو: غدا آخر قطار من المرج القديمة سيتحرك 11 مساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.