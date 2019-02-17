انت الان تتابع المترو: غدا آخر قطار من المرج القديمة سيتحرك 11 مساء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه سيتم قيام آخر قطار من محطة المرج القديمة الساعة 11 مساء، غدا الأحد فقط، على أن يتم تشغيل الخط الأول من محطة حلوان حتى محطة عزبة النخل كالمعتاد حتى نهاية التشغيل، وذلك بسبب أعمال ربط الشبكة الكهربائية الخاصة بازدواج المسافة بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة. كانت شركة مترو الأنفاق قد ذكرت في نوفمبر الماضي أن نسبة الإنجاز بالأعمال الخاصة بتطوير محطة المرج الجديدة بلغت 90% من التطوير.

وتفقد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، مشروع تطوير محطة المرج الجديدة بالخط الأول للوقوف على الموقف النهائي للأعمال التي يتم تنفيذها. واستهل الفضالي جولته بالمرور على مشروع الازدواج بين محطتي المرج الجديدة والمرج القديمة، للتأكد من إتمام الشركة المنفذة الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المحدد. وتم