شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب»: تراجع أسعار السيارات قريبًا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة في مجلس النواب، إن تشجيع الصناعة المحلية للسيارات بالتوازي مع عمل الشركات العالمية من شأنه تخفيض أسعار البيع كما يحدث في المغرب وإيران.

وتوقع، في مداخلة مع برنامج «مساء دي إم سي»، مساء السبت، تراجع أسعار السيارات الفترة المقبلة بفعل حملة «خليها تصدي» التي أدت لركود كبير في حركة البيع، فضلا عن اقتراب طرح إصدارات عام 2020.

وأضاف أن وكلاء استيراد السيارات في مصر يغالون في الأسعار، ويخلقون نوعا من الاحتكار خاصة فيما يتعلق بأعمال الصيانة وقطع الغيار، معربا عن تأييده لحملة «خليها تصدي» لمواجهة غلاء أسعار السيارات.

وطالب بفرض نوع من الرقابة على واردات قطع الغيار، لأن بعضها يكون مقلدا، ويتسبب في الكثير من حوادث الطرق، مشيرا إلى أن وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية ليس لديهما استراتيجية لصناعة السيارات.