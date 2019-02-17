شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم النوعى وبناء الإنسان فى مؤتمر علمي للتربية النوعية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي السادس، تحت عنوان " التعليم النوعي وبناء الإنسان "، وتبدأ فعالياته اليوم الأحد وتستمر يومين بقاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية، وبحضور الدكتور ايمن الخطيب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية ورئيس المؤتمر، والدكتور محمود أبو النور وكيل كلية التربية النوعية للدراسات العليا والبحوث ومقرر المؤتمر، ونخبة من المتخصصين.

وقال الدكتور مخلص محمود عميد كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة ورئيس المؤتمر، إن مؤتمر التعليم النوعي وبناء الإنسان، يهدف لتقديم رؤي وتوصيات وآليات تنفيذية لتفعيل دور التعليم النوعي في بناء الإنسان، وتبصير واضعي السياسة التعليمية والقيادات المعنية بأهمية دور التعليم النوعي في معالجة القضايا الاجتماعية، كالانتماء وقيم المواطنة، وترسيخ القيم الأخلاقية، والبعد عن التعصب والتطرف الفكري بين أبناء المجتمع، والعنف ورعاية الفئات الخاصة، والبطالة والتسرب من التعليم، إلي جانب المساهمة في تحقيق السياسة العامة للدولة فى مجال التعليم وبناء الإنسان.