شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تبيع الإخوان.. وتفرض إجراءات مشددة لدخول عناصرها إلى إسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدحت الحداد، القيادى الإخوانى البارز، الشروط الجديدة التى أعلنتها تركيا بشأن التواجد الإخوانى فى تركيا، مشيرا إلى أن أحد تلك الشروط يتضمن أن يكون العضو الإخوانى المسافر إلى تركيا جواز سفره سليم وليس مزورا، حتى تمكنه السلطات التركية من دخول أراضيها.

وأضاف مدحت الحداد فى مؤتمر له عقده فى مدينة إسطنبول التركية، أن كل عضو إخوانى مطالب قبل لجوئه لتركيا بأن يعلن نوعية القضية المتهم بها، ويبلغها إلى الإخوان المسئولين عن إخوان تركيا من أجل إبلاغها للسلطات التركية.

وأشار القيادى الإخوانى البارز، إلى أن من لم يلتزم من أعضاء الإخوان بهذا الأمر لن يسمح له بدخول تركيا.