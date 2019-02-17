- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة السيسى على "فيس بوك" تبرز لقاءه بالمستشارة الألمانية على هامش مؤتمر ميونخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرزت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لقاءه أمس، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
السيسى وميركل
ورحبت المستشارة الألمانية بزيارة الرئيس السيسى لألمانيا، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز علاقاتها بمصر فى مختلف المجالات، وما تمثله مصر من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا، ومنطقة المتوسط.
جانب من اللقاء
وقد أعرب الرئيس عن تقديره للقاء المستشارة الألمانية، مؤكداً الحرص على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا تطلعه لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التفاعل خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى وعضوية ألمانيا الحالية في مجلس الأمن.
صفحة الرئيس السيسى
كما أكد الرئيس أهمية البناء على نتائج زيارة وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى للقاهرة مؤخراً على رأس وفد من رؤساء وممثلى كبرى الشركات الألمانية.
كانت هذه تفاصيل خبر صفحة السيسى على "فيس بوك" تبرز لقاءه بالمستشارة الألمانية على هامش مؤتمر ميونخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.