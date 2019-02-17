أخبار مصر | تركي آل الشيخ ينعى شهداء سيناء: ستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب وسنظل ندعمها ونساندها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ ينعى شهداء سيناء: ستظل مصر قوية صامدة تحارب الإرهاب وسنظل ندعمها ونساندها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال آل الشيخ: "رحم الله شهداء مصر في سيناء.. وحفظ الله مصر وأهلها من شر قوى الشر التي تريد إيقاف عجلة النمو والتقدم التي يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسي ورجاله في كل مكان للارتقاء بالوطن الغالي علينا جميعا".
وكان العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، قد علن أن بعض العناصر الإرهابية هاجمت صباح أمس، إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصدت قوة الارتكاز الأمني للعناصر الإرهابية والاشتباك معها.
وأكد المتحدث العسكري، في بيان، أن القوات تمكنت من القضاء على 7 تكفيريين، فيما أسفرت الاشتباكات عن إصابة واستشهاد ضابط و14 درجة أخرى.
وأشار البيان، إلى أنه جارِ استكمال أعمال التمشيط وملاحقة العناصر الإرهابية للقضاء عليهم بمنطقة الحدث.
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