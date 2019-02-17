شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار كلية القادة والأركان: قطر وتركيا تمولان وتساندان الإرهابيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن الإرهابيين الذين نفذوا العملية الإجرامية بسيناء، السبت، تقف وراءهم جماعات وكيانات إرهابية.

وأضاف «الشهاوي»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، أن الإنجازات التي تحققها مصر تجعل الجماعات الإرهابية تسعى لتنفيذ عمليات إجرامية وإرهابية أكبر، يُريدون أن يوصلوا رسالة لمن يمولهم ويدعمهم أن مصر غير مستقرة.

وأشار إلى أن قطر وتركيا تمولان وتساندان الإرهابيين، وتريدان أن تظهرا أنهما تكافحان الإرهاب، ويجب على المجتمع الدولي أن يضرب على أيديهما بقوة.

وأوضح الشهاوي أن العمليات العسكرية في سيناء تذيق الإرهابيين الخسائر، لافتا إلى أن العمليات الإرهابية لن تنتهي إلا بمحاربة الفكر المتطرف، وشدد على ضرورة أن يتوخى ضباط الكمائن الثابتة الحذر وينتبهوا جيدا لما يُدبر لهم.