شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة» يدين «هجوم سيناء»: محاولة من الجماعات الإرهابية لزعزعة الاستقرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، السبت، مشيدا ببطولة وبسالة رجال القوات المسلحة الذين تصدوا لهذه المحاولة الفاشلة، حيث قامت القوات المسلحة بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين التكفيريين.

وقال وزير الأوقاف في بيان، السبت، إن «تلك المحاولات من الجماعات الإرهابية التي يقصد بها زعزعة أمن واستقرار البلاد هي محاولات البائسين المحبطين التي لا تزيدنا إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهابيين«، محتسبًا «شهداءنا الأبطال عند الله (عز وجل).. وسائلا الله لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان، داعيا الله أن يمن على المصابين من أبناء قواتنا المسلحة بالشفاء العاجل».