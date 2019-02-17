شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب عن سرقة محل مصوغات بحدائق الأهرام: «العيال دول هيتجابوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الإعلامي عمرو أديب على تداول مقطع فيديو يظهر مجموعة من اللصوص أثناء تنفيذ عملية سطو مسلح على محل مصوغات بمنطقة حدائق الأهرام، قائلًا: «العيال دي هتتجاب وهيتعدموا، عقوبة السطو المسلح في مصر الإعدام».

وناشد «أديب»، خلال برنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أصحاب المحلات ضرورة وضع كاميرات مراقبة بمحلاتهم، متابعًا: «العيال دي هتيجي عن طريق الكاميرات، الكاميرا مش حاجة غالية ولكن بتكشف تحركات اللصوص». وأردف: «سرقة المحلات تحدث بالعالم، في لندن تم استهداف محلات الذهب بالمدافع والرشاشات».