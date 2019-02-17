شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني عن مشاركة السيسي مؤتمر ميونخ: «يوم مبهج لمصر» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وصف البرلماني سعيد حساسين مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمؤتمر ميونخ للأمن بـ«اليوم المبهج والمفرح لمصر».
وقال «حساسين» في برنامج «انفراد» عبر فضائية «الرافدين+»، إن مصر تستضيف ملايين اللاجئين دون شكوى بخلاف دول أخرى، وهذا يؤكد الفرق بين الدول الكبيرة والدول المتاجرة بآلام مواطنيها.
وأشار «حساسين» إلى أن كلمة الرئيس السيسي «كانت قوية». وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة في الجلسة الرئيسية لمؤتمر ميونخ للأمن، والتي طرح فيها الرؤية المصرية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.
وأكد الرئيس السيسي في كلمته أن عدم تسوية القضية الفلسطينية بصورة عادلة ونهائية يمثل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار.
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