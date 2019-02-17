شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين هجوم سيناء الإرهابي: نجدد دعمنا لمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دانت وزارة الخارجية السعودية «الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وأدى إلى استشهاد وإصابة جنود مصريين»، مؤكدةً «وقوف المملكة إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب».
وأعلن الجيش استشهاد وإصابة 15 عسكريا، بالإضافة إلى مقتل 7 عناصر إرهابية، إثر هجوم في شمال سيناء.
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