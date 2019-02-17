شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض الخليج 365 لمعاناة هبة وجدى.. عمر أديب يخصص لها جزءا من الحلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض برنامج الحكاية المذاع على قناة mbc مصر ويقدمه الإعلامى عمر أديب، معاناة هبة وجدى بسبب مرض العظام الزجاجية، بعد أن عرض الخليج 365 قصتها تحت عنوان "صور وفيديو.. ابتسامة كبيرة لصاحبة مشاكل كثيرة.. فتاة عمرها 36 عاما فى جسم طفلة.. معاشى 1200 جنيه بدفع منهم 1000 لست بترعانى.. أهلى مش بيسألوا عليا واخواتى عاوزين يطردونى من الشقة.. محتاجة تأمين صحى ومعاش يكفينى".

عمرو اديب يستضيف هبة وجدي كانت القارئة هبة وجدى قد أرسلت استغاثة صوتية لخدمة صحافة المواطن ولكن موقع الخليج 365 لم يكتف بنشر الرسالة الصوتية وزار هبة فى منزلها بمدينة نصر ونقل حكايتها للقراء والمسئولين.

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