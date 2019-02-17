نقيب المحامين يحيل منى الغضبان إلى جدول غير المشتغلين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، قرارًا مساء السبت، بنقل منى سعيد الغضبان وشهرتها "منى الغضبان"، المحامية تحت رقم 236949، إلى جدول غير المشتغلين.
كما قرر "عاشور" بصفته رئيس لجنة القبول، عرض النظر لإسقاط قيدها نهائياً بجلسة مجلس النقابة العامة، في انعقاد مجلس النقابة العامة مطلع مارس المقبل.
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