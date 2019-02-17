رئيس "مستقبل وطن": نقف يدًا واحدة خلف القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كنبت - ميرا إبراهيم:

افتتح حزب مستقبل وطن، مساء السبت، مقره بأمانة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، ومحمد الجارحي أمين عام اللجان المتخصصة للحزب، والنائب محمد ماهر أمين الحزب بمحافظة القاهرة.

ورحب المهندس أشرف رشاد، في بداية حديثه بالمشاركين في حفل افتتاح المقر.

وقال "رشاد"، أن الحزب يقف يدًا واحدة خلف القيادة السياسية، مشيرا إلى أن المقر، ليس بالجدران وبالحوائط ولكن بما يقدمه للمواطنين، ولابد أن يعمل ويظل مفتوحاً طوال الـ24 ساعة لخدمة المواطنين.

وتفقد المهندس أشرف رشاد، عقب الافتتاح، مقر الحزب الجديد من حيث مكاتب الأمانات والهيئات والقيادات، وعقد اجتماعا تنظيميا مع قيادات الحزب، لبحث عدد من الملفات والقضايا المجتمعية.

وطالب رئيس الحزب، بضرورة العمل من أجل خدمة المواطن ورفع الخدمات المقدمة له، وتحقيق تفاعل حقيقي من خلال الإطار التنظيمي للحزب من خلال التدريب واستقبال شكاوي المواطنين والاستمرار في العمل الخدمي.

ومن جانبه، قال المهندس حسام الخولي، الأمين العام للحزب، أنه يشارك في ثاني افتتاح مقر للحزب اليوم السبت، عقب افتتاح مقر القليوبية ظهر اليوم بطوخ في حضور المحافظ، مشيرا إلى إننا علينا الظهور بصورة مشرفة، والاستمرار في تنظيم الفعاليات والتلاحم مع قضايا ومشاكل الشارع المصري وتخفيف العبء عن المواطن البسيط.

شارك في حفل افتتاح المقر الجديد، النائب إيهاب العمدة، والمستشار محمد الأسيوطي، أمين عام الحزب بالقاهرة الجديدة، والنائب أحمد إسماعيل، والنائب هشام الشطوري والنائبة شادية خضير عضو مجلس النواب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري المركزية للحزب، ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.

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