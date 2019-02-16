أخبار مصر | هالة فوزى تستقيل من حزب المحافظين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هالة فوزى تستقيل من حزب المحافظين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت هالة فوزى أبو السعد، عضو مجلس النواب، استقالتها من حزب المحافظين لاختلاف الرؤى السياسية الخاصة بالتعديلات الدستورية. وجاء نص الاستقالة كما يلي: "السيد رئيس حزب المحافظين.. تفضلوا بقبول استقالتي من حزب المحافظين نظرًا لاختلاف الرؤى السياسية الخاصة بالتعديلات الدستورية". يأتي ذلك بعد جملة من الاستقالات شهدها الحزب بسبب موقفه الرافض للتعديلات الدستورية.

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