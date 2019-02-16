أخبار مصر | مستقبل وطن يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من معهد العلوم الصحية بالشرقية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل وطن يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من معهد العلوم الصحية بالشرقية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم حزب مستقبل وطن بالشرقية، احتفالية كبرى، اليوم السبت بـ"قاعة مؤتمرات الشهيد أحمد المنسي" بنادي الشرقية، احتفالا بتخريج الدفعة الأولى من معهد العلوم الصحية بالمحافظة، حضرها الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والدكتور السيد العباسي مندوبا عن الوزارة، ونقيب العلوم الصحية بمصر، والنقيب الفرعي بالشرقية، وهيئة التدريس، و240 من الخريجين المتميزين برعاية أمانة المهنيين لحزب مستقبل وطن بالشرقية بقيادة الدكتور إسلام الجوهري.

وقال الدكتور محمد سليم الأمين العام لمستقبل وطن بالشرقية فى بيان له: "إن الحفل يأتى فى إطار ما يؤمن به الحزب من دور مجتمعى ورسالة هامة للتأكيد، على الاهتمام بمنظومة الصحة، والتي تبدأ بالفنيين العاملين بـ"الأشعة، والتحاليل، والتمريض، وصيانة الأجهزة الطبية" على اعتبار بأنهم بمثابة العمود الفقري للمنظومة الصحية.

وأشار بأن الحزب سعي لتكريم قيادات مديريات "الصحة، والقوى العاملة، والنماذج المجتهدة من هيئة التدريس، والخريجين المتميزين، باعتبارهم أول دفعة للمعهد حديث العهد بأرض الشرقية، معلنا عن دعم الحزب الكامل لكافة الحملات التي تنظمها مديرية الصحة بالشرقية وعلى رأسها " حملة مليون صحة، ونور الحياة، و التطعيم الطفيلي" ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها ويتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي بربوع مصر.