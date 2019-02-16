أخبار مصر | الطريقة الجازولية الصوفية تشارك في احتفالات "مولد الرفاعي"

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شاركت الطريقة الجازوليه الشاذلية الصوفية وشيخها سالم الجازولي باحتفالات مولد سيدي أحمد الرفاعي بمسجده. وافتتحت الطريقة الرفاعية أولى أيام الاحتفال بمولد القطب الكبير أحمد شهاب الدين الرفاعي تحت رعاية الدكتور عبدالهادى أحمد القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، أمس، عقب صلاة الجمعة، الحضرة العامة أمام مقصورة ضريح علي أبو شباك داخل مسجد الرفاعي ويستمر الاحتفالات بالمولد حتي يوم الخميس ٢١ فبراير. من جهته قال الشيخ طارق الرفاعي شيخ عموم الطريقة الرفاعية، إن برنامج الاحتفال بمولد الرفاعي بدأ بمشاركة الطريقة الجازولية الشاذلية لشيخها سالم جابر الجازولي عقب صلاة العشاء داخل مسجد الرفاعي. وأضاف الرفاعي، في تصريحات خاصة، أن مشاركة الطريقة الدسوقية المحمدية لشيخها مختار على محمد الدسوقي بحضرة احتفالا بمولد الرفاعي عقب صلاة عشاء غدا الأحد داخل المسجد ، ويوم الاثنين مراسم أبناء الطريقة الرفاعية عقب صلاة العصر داخل الحوش السماوى للمسجد ثم مشاركة الطريقة البيومية لشيخها أحمد حامد فضل. وتابع: "يوم الثلاثاء سنشارك في الطريقة الحامدية الشاذلية لشيخها الحسين سلامة الراضي احتفالنا بالمولد عقب صلاة العشاء داخل مسجد الرفاعي".

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