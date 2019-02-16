أخبار مصر | عاجل.. "المحامين" تحيل المحامية منى الغضبان إلى جدول غير المشتغلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "المحامين" تحيل المحامية منى الغضبان إلى جدول غير المشتغلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء اليوم السبت، بصفته رئيس لجنة القبول، قرارا بنقل منى سعيد الغضبان المحامية تحت رقم ٢٣٦٩٤٩ إلى جدول غير المشتغلين وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس.

كما أمر النقيب العام بضم مستندات تجديد القيد والتحقيق فى كافة ملابسات تجديدها مع جميع المسئولين عن ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن المذكورة قد افتقدت شرط حسن السمعة بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

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