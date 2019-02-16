أخبار مصر | عاجل.. "المحامين" تحيل المحامية منى الغضبان إلى جدول غير المشتغلين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "المحامين" تحيل المحامية منى الغضبان إلى جدول غير المشتغلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء اليوم السبت، بصفته رئيس لجنة القبول، قرارا بنقل منى سعيد الغضبان المحامية تحت رقم ٢٣٦٩٤٩ إلى جدول غير المشتغلين وعرض النظر لإسقاط قيدها نهائيا بجلسة مجلس النقابة العامة، الخميس الأول من مارس.
كما أمر النقيب العام بضم مستندات تجديد القيد والتحقيق فى كافة ملابسات تجديدها مع جميع المسئولين عن ذلك.
ومن الجدير بالذكر أن المذكورة قد افتقدت شرط حسن السمعة بالتحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
عاجل.. النائب العام يقرر حظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قراراً بحظر النشر في قضة الفيديوهات الجنسية، المتهم فيها المخرج المعروف والنائب البرلماني خالد يوسف، وكذلك الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.
وأرسل النائب العام القرار إلى الهيئة الوطنية للإعلام، لبدء تنفيذه.
وكان النائب العام قد تلقى عدة بلاغات تطالب بحظر النشر في القضية، نظرا لما تمثله من خطورة على الأخلاق والآداب العامة داخل المجتمع.
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