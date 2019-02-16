أخبار مصر | مبادرة "معًا نبني حياة" تجوب أنحاء مدينة حلوان (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبادرة "معًا نبني حياة" تجوب أنحاء مدينة حلوان (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل صباح اليوم أهالي حلوان، بالزغاريد، فعاليات مبادرة "معاً نبني حياة"، بحضور نائب محافظ القاهرة اللواء أحمد فؤاد، والكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، والكاتب الصحفي محمود بكري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة محبي مصر للتنمية والثقافة، واللواء محمد عبد الحميد، رئيس حي حلوان، والدكتور محمد شوقي، رئيس الشؤون الصحية لمحافظة القاهرة، والدكتور وليد السروجي، وكيل كلية الطب بجامعة حلوان، والعميد مدبولي زهير، أحد أبطال حرب أكتوبر، والمخرج سيد سالم، رئيس شركة زوايا للإنتاج الفني، وبدعم من مؤسسة"الدواء للجميع-د وليد شوقي"ذلك وسط فرحة عارمة من الأهالي وترحابهم بفريق عمل القافلة والشخصيات العامة المشاركة بها.

تضمنت القافلة الطبية 10 أطباء في مختلف التخصصات و14 طبيب صيدلي لتوزيع الأدوية، وشملت القافلة توزيع أدوية مجانية وبطاطين شتوية وسلات غذائية وتوزيع هدايا للأطفال، وجابت القافلة جميع أنحاء مناطق حلوان وهي عرب الوالدة، عزبة الوالدة، صلاح سالم، العزبة القبلية، العزبة البحرية، عرب راشد، منشية جمال عبد الناصر، عرب كفر العلو، التبين، الحكر البحري والقبلي، المساكن الاقتصادية، عرب غنيم، حدائق حلوان، واستهدفت القافلة الطبية ما يزيد عن1000 حالة مرضية خلال ساعاتها الأولى.

يذكر أن المبادرة تحت رعاية السيد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبالتعاون مع محافظة القاهرة ووزارة الصحة ومؤسسة محبي مصر وجامعة حلوان وشركة زوايا للإنتاج الفني.