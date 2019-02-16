انت الان تتابع بـ6 ملايين جنيه| افتتاح وحدة صحية بحضور سفير البحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقه الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، والشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى مصر، اليوم السبت، الوحدة الصحية بقرية بلقطر الشرقية بمركز أبو حمص بتكلفة إجمالية للمباني والتجهيزات، 5 ملايين و800 ألف جنيه لتخدم 28 قرية وأكثر من 30 ألف نسمة، حيث قام بتنفيذ المشروع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع وقام بتمويله بنك الزكاة والصدقات المصرى بالتعاون مع بنك الزكاة البحريني.

وجه الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، الشكر للملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مؤكدًا أن هذا المشروع هو واجب يفرضه الدين الإسلامى وعمق العلاقة والصداقة بين البلدين، كما أنه يعد بمثابة رد الجميل لجهود مصر في كل المجالات التعليمية والثقافية من خلال الوفود المصرية، وذلك استكمالا