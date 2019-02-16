شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء الدين أبو شقة: «الدستور كائن حي يتفاعل مع المجتمع.. وتعديله وارد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 كان تعديلا للدستور الذي وضع عام 2012.

وتابع «أبوشقة»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «لا توجد مادة في أي دستور بالعالم تمنع إجراء تعديل عليه، كون الدستور كائنا حيا يتفاعل ويعيش في المجتمع».

وأردف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: «الدستور هو رأي الشعب ولا صوت يعلو على صوت الشعب».