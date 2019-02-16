شكرا لقرائتكم خبر عن «زكي» يعزي السيسي في «شهداء الجيش»: لن ننسى قطرة دم واحدة من أبنائنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم السبت، برقية تعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتقديم خالص العزاء في استشهاد رجال القوات المسلحة في أثناء اشتباكاتهم مع عناصر إرهابية في شمال سيناء.

وقال في برقيته: «خالص التعازي القلبية لسيادتكم في استشهاد جنودنا من القوات المسلحة، وإننا لن ننسى قطرة واحدة من دم أبنائنا، من ضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا الوطن الغالي. ونصلي أن يمنح الله العزاء لأسر الشهداء ولجموع الشعب المصري».

كما بعث زكي ببرقية عزاء أيضًا إلى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في استشهاد رجال القوات المسلحة.