شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: ليس هناك جدول زمني محدد للانتهاء من توزيع «التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على حالة الضجة المثارة بشأن تطبيق زي موحد للمعلمين، قائلا: «موضوع ليس له أي قيمة في إطار الصورة الكبيرة لتطوير التعليم، وسمعت عنه زي المواطنين من الجرائد».

وأشار «شوقي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحصة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، اليوم السبت، إلى أن الزي الموحد عبارة عن مبادرة محلية قامت بها محافظة الوادي الجديد، معتبرًا أنها ليست بدعة فهناك زي موحد للأطباء والمحامين.

وعن موعد الانتهاء من تسليم طلاب الصف الأول الثانوي أجهزة التابلت، أوضح أنه ليس هناك جدول زمني محدد للانتهاء من توزيع «التابلت».