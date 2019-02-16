شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة والبنك الدولى يبحثان إصلاح السكة الحديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث مندوبا وزارتى التخطيط، والنقل، مع البنك الدولى، وفريق المكتب الاستشارى «الإيطالى- المصرى»، أمس، وضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكة الحديد.

وأكد أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط، أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات، لضمان استدامة نتائج سياسات التثبيت التى تبنتها الحكومة منذ عام 2014.

وقال إن وزارة النقل تستهدف تطبيق إصلاحات هيكلية لرفع مستوى كفاءة الخدمة، والقروض الخارجية المطلوبة تأتى فى هذا الإطار، حيث لم تشهد عربات وخطوط السكك الحديدية تطوراً منذ سنوات عدة.

وقال عمرو شعت، نائب وزير النقل، إن الهيئة القومية للسكك الحديد، تعاقدت مع التحالف الإيطالى المصرى، لتقديم الخدمات الاستشارية لوضع استراتيجية لإصلاح قطاع السكك الحديدية، فى ضوء توصيات البنك الدولى حول إعادة هيكلة الأطر المالية والقانونية الخاصة بالهيئة، من الناحية الاقتصادية، لرفع كفاءة الشبكة لتتواكب مع الأنظمة العالمية المماثلة.

من جانبه، تفقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أمس، معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع «3 أ»، بطول 9 كيلومترات مرحلة أولى، بإجمالى تكلفة 86.9 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الحالى.