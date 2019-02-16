أخبار مصر | وزير الأوقاف: فلول الإرهاب وداعموه إلى زوال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الأوقاف: فلول الإرهاب وداعموه إلى زوال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الارتكازات الأمنية بشمال سيناء اليوم السبت، مشيدًا ببطولة وببسالة رجال القوات المسلحة العظماء التي تصدت لهذه المحاولة الفاشلة، حيث قامت قوات المسلحة بالتصدي للعناصر الإرهابية والاشتباك معها والقضاء على عدد كبير من الإرهابيين التكفيريين.

وأوضح الوزير في بيان له، أن فلول الإرهاب وداعموه إلى زوال، وتلك المحاولات من الجماعات الإرهابية التي يقصد بها زعزعة أمن واستقرار البلاد هي محاولات البائسين المحبطين التي لا تزيدنا إلا قوة وصلابة في مواجهة الإرهابين، محتسبًا شهداءنا الأبطال عند الله (عز وجل) سائلا الله لهم واسع الرحمة والمغفرة ولأسرهم الصبر والسلوان، متمنيًا لجميع المصابين من أبناء قواتنا المسلحة الشفاء العاجل.