أخبار مصر | بالصور.. رئيس "مصر الثورة" يفتتح مقر الحزب بالعياط بحضور جماهيري (صور)

وحرص على حضور حفل الافتتاح كل من إيهاب يونس نائب رئيس الحزب، والإعلامية رضوى العوضي مساعد رئيس الحزب، وحسن مرسي محمود مرسي أمين عام الحزب بالجيزة، والمستشار عبدالفتاح نصار عضو الهيئة العليا للحزب، وسارة لعمارتي أمينة لجنة العلاقات الخارجية بالحزب، والمهندس أشرف عويس مساعد رئيس الحزب، وعبدالله محمد سعد أحمد أمين الحزب بالعياط، ونائبه وائل كمال محمد علي، وفهد عبد العزيز عبد الحي.

افتتح الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "مصر الثورة"، اليوم السبت، مقر الحزب بالعياط، بحضور قيادات الحزب وهيئة المكتب بالمحافظة وهيئات المكاتب بالمراكز، إضافة إلى حضور جماهيري حاشد من أهالي مدينة العياط.

افتتح حزب الحرية المصري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى الأمين العام للحزب، وبحضور النائب إسماعيل نصر الدين، مساعد رئيس الحزب والنائب جمال العقبى، وكيل لجنة القوى العاملة وأمين لجنة العمال بالحزب، والدكتور محمد صالح هاشم، مساعد رئيس الحزب لشؤون التنظيم، وبصحبة أعضاءهيئة مكتب الأمانة العامة، وأمين محافظة الفيوم الأستاذ محمد فؤاد، عدد من المقرات الخاصة بالحزب بالفيوم.

يأتي هذا في إطار سعي الحزب لافتتاح عدد من المقرات بجميع المحافظات، ليكون له هيكل تنظيمي بداية من المحافظات ووصولا إلى القرى والمراكز والنجوع.

وأكد حسب الله، خلال الافتتاح على ضرورة الاهتمام بالمواطنين وحل المشكلات التي تواجهم بصفة مستمرة ليكون الحزب ظهيرًا لهم، مشيرًا إلى أهمية تواجد أعضاء أمانات الحزب بالشارع وتواجدهم مع المواطنين.

وأضاف رئيس الحزب، أن الحزب منوط به توعية المواطنين بما يختص بالحياة السياسية ودور الأحزاب في الشارع وتأثيرها على حياة المواطن بشكل مباشر وغير مباشر.