شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يحيل موظف الوحدة المحلية بسيدي سالم للنيابة الإدارية للتعدي على أملاك الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، الموظف «ع. م. س»، 46 سنة، فني صيانة ثالث ومقيم بقرية الغباشية التابعة للوحدة المحلية بالروضة نطاق مركز ومدينة سيدي سالم، إلى النيابة الإدارية، وذلك لاتهامه بالبناء على أملاك الدولة، والتحايل على القانون وغل يد السلطة التنفيذية عن تنفيذ القرار، واستغلال وظيفته والتقصير في أداء عمله. وأمر محافظ كفرالشيخ بإزالة المخالفة والتحفظ على الأرض وحمايتها ومتابعة الإجراءات.

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