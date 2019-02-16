شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية باكستان: مصر لديها دور قيادي في منطقة الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، أن مؤتمر «ميونخ للأمن» بمثابة فرصة كبيرة لتبادل الثقة والاهتمامات حول التحديات الأمنية التي تواجه العالم.
وأضاف «قريشي»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم السبت، أن تنظيم داعش يمثل قلقا لجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر وباكستان لديهما سياسة واضحة في التعامل مع تلك الجماعات.
وأوضح «قريشي» أن مصر لديها دور قيادي في المنطقة، مشيرا إلى أنه يتطلع لمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية باكستان: مصر لديها دور قيادي في منطقة الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.