شكرا لقرائتكم خبر عن محمد العرابي: «بعض ممولي الإرهاب شاركوا في مؤتمر ميونخ للأمن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الإرهاب يحاول استهداف مصر كلما حققت خطوات في طريق الإنجازات.

وتابع «العرابي» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الإرهاب يحاول استهداف مصر، كلما كانت في أوج حالتها على المستوى الدولي والإقليمي»، معلقاً «بيحاولوا دائما يعكننوا علينا في المناسبات الكبرى، زي ترؤس مصر للاتحاد الأفريقي»، مؤكدا أن الإرهاب لن يستطيع التأثير على استقرار مصر ومكانتها الدولية.

وأضاف «العرابي»: «القضاء على ظاهرة الإرهاب المنتشرة على مستوى العالم صعب، خاصة أن الجماعات الإرهابية أثبتت أنها أسرع من الحكومات خاصة في استعمال الفضاء الإلكتروني».

وأردف وزير الخارجية السابق: «يجب التأكيد على أهمية تجفيف منابع الإرهاب، عبر استراتيجية عالمية»، مؤكدا أن بعض ممولي الإرهاب شاركوا في مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد اليوم في ألمانيا بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.