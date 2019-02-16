شكرا لقرائتكم خبر عن خبير شؤون دولية لـ«المصري اليوم»: مشاركة مصر بمؤتمر ميونيخ يعكس ثقة العالم بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أيمن سمير، خبير الشؤون الدولية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس عربي يجلس على قمة رئاسة مؤتمر ميونيخ منذ 55 عام، وهذا الأمر يدل على انعكاس إرادة واستقرار مصر، بجانب إبراز مكانة مصر كقوة مناهضة للإرهاب من خلال التوعية ووضع رؤية متكاملة للحرب ضد الإرهاب محاربة كافة عمليات التنفيذ.

وأضاف لـ«المصري اليوم»: «مصر تعد في الكثير من الأحيان إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني وخلق شعب متسامح يقبل بعضه بعضا، مما يقل ذلك من الحاجة لحمل البندقية لفض النزاعات الإرهابية».

وأوضح أن مؤتمر ميونيخ يعكس ثقة العالم بمصر كدولة إيجابية للتعامل مع العالم في محاربة الإرهاب، نظرا لتجربة مصر في محاربة الإرهاب الكامنة في الخارج كأفغانستان وقضية استقرار سوريا والعراق، مشيرا إلى إن تولي مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي سيساهم بشكل كبير في الحد من ظاهرة الهجرة الغير شرعية التي تؤرق العالم وخاصة أوروبا التي تتعرض حاليا لعمليات إرهابية من منظمات كبوكو حرام وحركة الشمال بالصومال والجماعات المتطرفة في شرق ليبيا.

واستطرد:«إن أزمات الشرق الأوسط لن تحل إلا من خلال الحلول السياسية بين الدول العربية بعضهم بعضا، وليس من خلال استخدام لغة السلاح والحرب، وأن مصر قادرة على حل تلك الأزمات، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية هي المسار الوحيد لإعادة الاستقرار في الشرق الأوسط من دعم حل الدولتين.»