شكرا لقرائتكم خبر عن فرق حملة «فيروس سي» توقع الكشف على المواطنين أثناء حضورهم حفل زفاف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الفرق الصحية التابعة للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بمحافظة المنوفية، فحص المواطنين للكشف المبكر عن مرض فيروس سي والأمراض غير السارية، وذلك قبل أيام من الانتهاء من المرحلة الثانية التي ستنتهي أواخر الشهر الحالي.

وقامت الفرق الطبية بالذهاب لأماكن تكدسات المواطنين وعلى رأسها قاعات الأفراح للفحص والكشف على الموجودين للانتهاء من نسبة المستهدفين بعد أن وصلت النسبة لـ80%.

وقال الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية: إن فرق الفحص ستواصل عملها ليلًا ونهارًا للانتهاء من فحص المستهدفين، مضيفًا أن محافظة المنوفية تعتبر من المحافظات الأولى الملتزمة بتحقيق تلك النسبة، منوهًا إلى أنه سيتم الذهاب إلى أماكن تجمعات المواطنين بجميع أنحاء المحافظة ولن يُترك مستهدف دون فحصه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أنه فوجئ أثناء تواجده بإحدى قاعات الأفراح بمركز سرس الليان، بتواجد فرق الفحص تقوم بالكشف على المعزومين وذلك بعد التاسعة مساءً، مشيدًا بالمجهودات الجبارة التي يقومون بها لتحقيق نسبة المستهدفين.