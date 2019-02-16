شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالمنعم سعيد: كلمة السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن «تنويرية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة جريدة «المصري اليوم»، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر ميونخ للأمن كانت تنويرية للكثير من الأحداث التي يتم تجاهلها من قبل المجتمع الدولة، خاصة قضية الإرهاب.

وتابع «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، مساء السبت، أن مصر موجودة في منطقة غير مستقرة أمنيًا، وهذا أدى لتدفق الكثير من اللاجئين للقاهرة، ومصر تعاملت مع هذه المشكلة دون تصديرها لدول أخرى، لافتَا إلى أن مصر خلال السنوات الأخيرة خاضت معركة كبيرة ضد الإرهاب، ليس فقط على المستوى الأمني والعسكري، ولكن على المستوى الفكر.

وأشار إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى، في مؤتمر ميونخ عن استضافة اللاجئين، وحماية الأرمن يقصد به إرسال رسالة بأن مصر دولة لها تقاليد خاصة وقديمة.