شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية باكستان: مصر وباكستان لديهما سياسة واضحة فى التعامل مع الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، أن مؤتمر"ميونخ للأمن" بمثابة فرصة كبيرة لتبادل الثقة والاهتمامات حول التحديات الأمنية التى تواجه العالم.

وأضاف "قريشي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، أن تنظيم داعش يمثل قلقا لجميع دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر وباكستان لديهما سياسة واضحة فى التعامل مع تلك الجماعات.

وأوضح "قريشي"، أن مصر لديها دور قيادي في المنطقة، مشيرا إلى أنه يتطلع لمزيد من توطيد العلاقات بين كلا البلدين.