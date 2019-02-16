شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم سيارتين بطريق اﻷوتوستراد فى المعصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 11 شخصا فى حادث تصادم سيارة نقل وميكروباص بطريق اﻷوتوستراد، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الأوتوستراد بوقوع حادث مرورى وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.