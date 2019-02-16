غدًا.. وزيرة الثقافة تزور متحف سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - أ ش أ:

قال الدكتور هاني فيصل قوميسير متحف سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت، إن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ستزور غدًا الأحد، موقع المتحف بمنطقة الشلال جنوب أسوان؛ لبحث وضع المتحف ضمن أجندة الخريطة الثقافية والسياحية لمحافظة أسوان وأيضا ضمن أجندة الزيارات السياحية لضيوف المحافظة المشاركين في ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي سيقام بأسوان خلال شهر مارس المقبل.

وأضاف فيصل - في تصريح اليوم السبت- أن الوزيرة ستتفقد مع المسئولين بالمحافظة أعمال رصف الطرق المؤدية للمتحف، وتجميل المنطقة المحيطة به وإضاءته لاستقبال الزوار ليلا، مشيرا إلى أن متحف سمبوزيوم الدولي للنحت أصبح جاذبا للسياحة الخارجية، باعتباره عملا متفردا لاستخدامه خامة الجرانيت الأكثر صلابة.

من ناحية أخرى، تستضيف محافظة أسوان، متحف سمبوزيوم نوبيا الدولي للنحت والرسم، غدا الأحد، بمشاركة 18 فنانًا تشكيليًا من 10 دول عربية وأجنبية، ويستمر حتى 24 فبراير الجاري، احتفالا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وإعلان أسوان عاصمة لشباب القارة، بعد أن استعادت مصر مكانتها الريادية على المستويين الإقليمي والدولي.

وتتضمن الفعاليات ورشة نحت على الجرانيت وورشة للرسم على ضفاف النيل بأحد الجزر النوبية، وورشة للرسم على البيوت والمنازل النوبية.

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة منظم السمبوزيوم، إنه تم تنظيم جولة سياحية للمشاركين في رحلة نيلية انطلقت من الأقصر الخميس الماضي وستصل أسوان غدًا، بهدف رؤية الضيوف عظمة الحضارة الفرعونية.