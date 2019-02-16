التعليم: تقديم كل أنواع الدعم لمساندة طلاب الدمج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين محمد:

نظمت الجمعية العامة للمعاهد القومية، اليوم السبت، المؤتمر الثاني للدمج التعليمي في المعاهد القومية تحت عنوان "نشر ثقافة الدمج وتقبل الآخر"، وذلك على مسرح مدرسة النصر في مصر الجديدة.

حضر المؤتمر هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وإنجي مشهور مساعد وزير التربية والتعليم لشؤون الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، ومحمد الشيمي رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، والدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، وخالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وقالت إنجي مشهور، إن عقد هذا المؤتمر خير دليل على مجهودات الجمعية العامة للمعاهد القومية من أجل الوصول إلى مدرسة دامجة بالمعني الحقيقي .. مؤكدة :"أن الوزارة تقوم بتقديم كل أنواع الدعم لمساندة أبنائنا، وتحقيق استفادة حقيقية من خلال التدريب المستمر وغرف المصادر والاستشارات، علمًا بأن النظام الدامج في مصر حقق إنجازات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة في ظل دعم القيادة السياسية لهذا التوجه في التعليم".

واستعرض الدكتور أحمد آدم مدير عام الإدارة العامة للتربية الخاصة، في كلمة ألقاها نيابة عن الدكتور هالة عبد السلام رئيس الإدارة، بعض مواد القرار 252 فيما يخص أسئلة أولياء الأمور والتي سلمت كافة الإعاقات المنصوص عليها بالقرار وهي (إعاقة ذهنية بسيطة، وبطئ تعلم، وتوحد، وشلل دماغي، ومتلازمة داون، والإعاقات البصرية، والسمعية، الحركية كلا فيما يخصه).

وعرض خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات، مواصفات الورقة الامتحانية للمواد المختلفة ، مؤكدا أنه على ولي الأمر الالتزام بالضوابط ، وعدم التحايل علي الكشف الطبي، وذلك لصالح الطالب نفسه، مشيرا إلى أن خلال الشهر القادم سوف يعلن على موقع الوزارة بمواصفات ورقة امتحان الدمج.

​