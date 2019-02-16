وزير الزراعة: حافز للعاملين بمشروع استزراع الـ20 ألف فدان بغرب المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - أ ش أ:

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صرف حافز قيمته 50% من الراتب للعاملين بمشروع استزراع الـ20 ألف فدان بغرب غرب المنيا، وتخصيص 10% من عائد بيع المحاصيل لصالح العاملين في المشروع.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الزراعة اليوم السبت للمشروع، يرافقه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور أيمن عبدالعال رئيس قطاع الإنتاج والمدير التنفيذي للمشروع، والدكتور السعيد حماد رئيس جهاز مشروعات تحسين الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد رئيس قطاع استصلاح الأراضي، وقيادات مركز البحوث الزراعية.

وتفقد وزير الزراعة، الزراعات المكشوفة بالمشروع وزراعات التجارب، ومحاصيل القمح والشعير والبنجر والكانولا، ودوار الشمس، فضلا عن الصوب الزراعية ومحطة الإنتاج الحيواني، حيث أبدى سعادته البالغة لما وجده من تقدم بالمشروع، وجهد مبذول من العاملين به.

قال أبوستيت إن منطقة المنيا هي المنطقة الواعدة لاستصلاح وزراعة أكبر مساحة من مشروع المليون ونصف المليون فدان، لافتا إلى أنه تم تحديد مشروع تنمية واستزراع مساحة الـ 20 ألف فدان من قبل الدولة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ليكون نواة لإقامة مجتمع جديد ومزرعة استرشادية للمستثمرين والشباب في هذه المنطقة.

وأضاف أن نجاح زراعة البنجر في المشروع هو بمثابة رسالة طمأنة لشركات السكر التي كانت متخوفة من زراعته، ووجه الدعوة للمستثمرين لمشاهدة نجاح التجربة على أرض الواقع بفضل جهود علماء مركز البحوث الزراعية وبعد أن قامت وزارة الزراعة أيضا بتذليل كل الصعاب أمام المشروع، كما أشار إلى إمكانية استخدام الطاقة الشمسية في المستقبل لتوفير السولار.

ووجه وزير الزراعة الشكر لعلماء مركز البحوث الزراعية وللعاملين في المشروع الذين يبذلون جهود متميزة ويعملون في ظروف بيئية صعبة.

يذكر أن مشروع غرب غرب المنيا يتضمن محطة للإنتاج الحيواني، وتشمل 670 رأسا من الجاموس الخليط المحسن، والتي تنتج 700 كيلو لبن للبيع للجمهور، و1200 كيلو لبن لرضاعة الولدات لتكون نواة لإنتاج عجول التسمين والنهوض بالإنتاج الحيواني وتوفير اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان في هذه المنطقة الواعدة.

كما يضم المشروع 10 صوب يتم فيها زراعة الخضر مثل الطماطم والخيار والكرنب والقرنبيط والفلفل والباذنجان، وذلك بهدف توفير الحضروات الطازجة للمنطقة، إضافة إلى مزرعة محاصيل الحبوب، وذلك بهدف زراعة محاصيل استراتيجية من القمح والشعير والبنجر والذرة الشامية الصفراء والذرة الرفيعة ومحاصيل العلف وتجربة زراعة المحاصيل الزيتية مثلا مثل الكانولا.

ويشمل المشروع أيضا وحدة معهد بحوث الأراضي لإنتاج المخصبات والأسمدة الحيوية لتوفير الأسمدة العضوية والمخصبات للأراضي الجديدة بالمنطقة، تيسيرا على المستثمرين وشباب المزارعين، إضافة إلى التفكير في إنشاء مزرعة سمكية لخدمة العاملين بالمشروع وخدمة المنطقة، كما سيتم زراعة مساحة 20 فدان زيتون لتجربة إنتاج الزيتون واستخلاص الزيوت.

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