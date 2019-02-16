متحدث الرئاسة يستعرض أبرز لقاءات السيسي في ميونخ اليوم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة عبد الكريم

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو، استعرض لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة ميونخ الألمانية اليوم السبت.

واستعرض الفيديو، لقاءات الرئيس السيسي مع بيترو بوروشنكو رئيس جمهورية أوكرانيا، وكيرستى كاليوليد رئيسةجمهورية إستونيا، بجانب عقد لقاء مع هارالد كروجر رئيس مجلس إدارة شركة بى إم دبليو لصناعة السيارات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ناقش تطور العلاقات المصرية الأوكرانية خلال الفترة الأخيرة، وما شهده التعاون بين الجانبين من تقدم في عدد من المجالات، ومنها السياحة عقب تشغيل الخطوط الجوية الأوكرانية لخط طيران مباشر بين القاهرة وكييف، وكذلك في مجال التجارة.

كما ناقش الرئيس، تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع جمهورية استوانيا على مختلف الأصعدة، واستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين فيما يخص الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الرئيس مع رئيس شركة بي ام دبليو، الجانب التشريعي المحفز للاستثمارات، والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة، والعمالة الفنية المُدربة ومنخفضة التكلفة.