وزير التعليم: الطالب الذي لم يسدد تأمين "التابلت" لن يتسلمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن طالب الصف الأول الثانوي الذي لن يدفع رسوم التأمين على "التابلت" لن يتسلم جهازه.

جاء ذلك في رد للوزير على تساؤل حول موقف الطالب الممتنع عن تسلم جهاز "التابلت"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم السبت.

وأضاف شوقي: "لم يأتينا معلومات عن امتناع عن التسلم، ولكن لن يستلم التابلت من لم يدفع الرسوم".

وبالنسبة لموقف الطالب الممتنع عن التسلم من الامتحان، قال شوقي:" سوف يكون هناك مصروفات أكثر من الـ 100 جنيه التي تدفع لمكتب البريد، لضرورة توفير مراكز مخصصة للامتحانات الإلكترونية".

وأضاف وزير التعليم أن الطالب سيمتحن علي "تابلت" ملك للوزارة، والمصروفات ستحدد لاحقا، مطالبًا بالالتفات إلى الهدف من المشروع وهو التعلم، وعدم إثارة جدلًا حول أمور جانبية.

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